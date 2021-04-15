Отряд ОМОН задержал захватившего в заложники проститутку россиянина

Отряд ОМОН задержал жителя Петропавловска-Камчатского, захватившего в заложники проститутку. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным канала, россиянин пригласил к себе домой девушку. Однако утром он отказался выпускать ее из своей квартиры и угрожал ей выстрелом из пистолета. Через некоторое время потерпевшая смогла позвонить в службу экстренной помощи.

Уточняется, что никто не пострадал.

В марте сообщалось, что в Красноярском крае в суд направили дело россиянина, который угрожал убить всю свою семью. Осенью 2020 года в семье 25-летнего россиянина начались конфликты. Мужчина поссорился с тещей, а затем и с женой. 9 октября он выпил и стал вести себя агрессивно. Супруга вызвала полицейских, но дебошир запустил в приехавшего участкового топором, а затем взял в заложники семью.