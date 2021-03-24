Взявший в заложники жену и пятерых детей россиянин пошел под суд

В Красноярском крае в суд направили дело россиянина, который угрожал убить всю свою семью. Об этом в среду, 24 марта, сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, осенью 2020 года в семье 25-летнего россиянина начались конфликты. Мужчина поссорился со своей тещей, а затем и с женой. 9 октября он выпил и стал вести себя агрессивно. Супруга вызвала полицейских, но дебошир запустил в приехавшего участкового топором, а затем взял в заложники семью.

Мужчина обещал отпустить жену и пятерых детей, если ему принесут 100 тысяч рублей и предоставят машину. Силовики задержали злоумышленника и освободили родственников. В ходе спецоперации никто не пострадал.

На допросе россиянин во всем признался. Против него было возбуждено дело по статьям 119 («Угроза убийством»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 206 («Захват и удержание лиц в качестве заложников») УК РФ.