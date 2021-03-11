Захватчик заложницы в Северодвинске сдался силовикам

В Северодвинске (Архангельская область) неизвестный мужчина, захвативший заложницу в микрокредитной организации, сдался силовикам и был задержан. Об этом в четверг, 11 марта, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

О захвате заложницы в Северодвинске сообщалось ранее 11 марта. Как рассказали в пресс-службе администрации города, территория в районе магазина «Полярный» была оцеплена. Образовательные учреждения получили рекомендацию не выпускать детей на улицу. Захватчик не выдвигал требований и не шел на переговоры с полицейскими.

24 ноября минувшего года в районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором захватил в заложники шестерых детей и удерживал их в квартире. Он выдвинул ряд требований и угрожал убить всех, если они не будут выполнены. Выгнав жену, он заперся в квартире с шестью детьми в возрасте от 2 до 15 лет. В ходе переговоров захватчик потребовал впустить в квартиру жену, согласившись обменять ее на детей.