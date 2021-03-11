В российском городе неизвестный захватил заложника

В Северодвинске (Архангельская область) неизвестный захватил в заложники одного человека. Об этом в четверг, 11 марта, в пресс-службе администрации города сообщили ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе, территория в районе магазина «Полярный» оцеплена. Образовательным учреждениям дана рекомендация не выпускать детей на улицу. По данным источника агентства, в помещении магазина один или двое сотрудников компании микрозаймов находятся в заложниках. Захватчик пока не выдвигает требований и не идет на переговоры с полицейскими.

24 ноября минувшего года в районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором захватил в заложники шестерых детей и удерживал их в квартире. Он выдвинул ряд требований и угрожал «убить всех», если они не будут выполнены. Выгнав супругу, он заперся в квартире с шестью детьми в возрасте от 2 до 15 лет, в том числе тремя родными. В ходе переговоров захватчик передумал и потребовал пустить в квартиру жену, согласившись обменять на нее детей.