На российского полицейского завели дело за вовлечение школьницы в проституцию

В Москве 27-летний полицейский стал фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Об этом во вторник, 15 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, сотрудник правоохранительных органов, работавший в аэропорту Внуково, предложил 16-летней школьнице заработать много денег, сообщив, что у него большое количество состоятельных знакомых, которых она могла бы обслужить в качестве проститутки. Полицейский взял на себя роль сутенера — искал клиентов, организовывал встречи и брал оплату. За год услугами подростка воспользовались около 100 человек.

По данным Telegram-канала Lifeshot, в январе девушка на некоторое время пропала. Родители объявили ее в розыск. Полицейские проверили переписку подростка и выявили преступную схему коллеги.

Выяснилось, что, помимо проституции, у пары была еще одна схема заработка: девушка заманивала мужчин в туалет и, как только все доходило до интима, сообщала про свой возраст. В этот же момент рядом появлялся знакомый полицейский и шантажировал потерпевших.

Подозреваемого задержали и завели уголовное дело по статье 240 («Вовлечение несовершеннолетней в проституцию») УК РФ. Ему грозит до восьми лет колонии.

16 апреля сообщалось, что в Брянской области депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов задержали по подозрению в сексуальной связи с занимающейся проституцией школьницей.