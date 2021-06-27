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Московский бизнесмен провел ночь с двумя проститутками и лишился драгоценностей

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Фото: Pixabay

В Москве замдиректора комбината школьного питания провел ночь с двумя проститутками, а наутро обнаружил, что из дома пропали украшения его жены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, бизнесмен вызвал проституток, когда его жена уехала на дачу. В 10 часов вечера девушки приехали к нему домой, а спустя несколько часов покинули квартиру, получив оплату. Мужчина отправился спать, а наутро открыл один из ящиков комода и понял, что из него пропали драгоценности его жены.

Бизнесмен обратился в полицию с заявлением о хищении. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве на полицейского завели дело за вовлечение школьницы в проституцию. Сотрудник правоохранительных органов, работавший в аэропорту Внуково, предложил 16-летней школьнице заработать много денег, сообщив, что у него большое количество состоятельных знакомых, которых она могла бы обслужить в качестве проститутки.

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