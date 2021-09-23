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В Британии держали в сексуальном рабстве

Daily Mail: в Британии 13-летнюю девочку насиловали и держали в сексуальном рабстве
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Кадр: The Salvation Army

В Британии банда мужчин несколько лет держала девочку с 13-летнего возраста в сексуальном рабстве после домогательств 70-летнего соседа. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, жертва училась в начальной школе, когда ей начал оказывать знаки внимания 70-летний мужчина, проживающий по соседству. Вскоре он начал требовать от нее сексуальной близости в обмен на подарки и развлечения. По словам пострадавшей, она была слишком напугана, чтобы рассказать о происходящем своей семье.

Впоследствии преступник передал девочку группе мужчин, которые регулярно подвергали ее насилию, а также подсадили на наркотики и алкоголь. Ей удалось сбежать от банды только в 17-летнем возрасте. Девушка обратилась за помощью в благотворительную организацию «Армия Спасения» (The Salvation Army), сотрудники которой забрали ее и отвезли в безопасное место.

18 июня сообщалось, что преступники, промышляющие незаконным ввозом людей на американскую территорию, массово продают в сексуальное рабство женщин-мигранток на южной границе США. По словам экспертов, речь идет о десятках тысяч жертв, включая даже беременных женщин и детей. Многих женщин, нелегально въехавших в страну, принуждают к занятию проституцией в качестве возвращения долга тем, кто их провез.

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