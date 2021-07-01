Звезду «Тайн Смолвиля» приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку в секс-секту

Звезду сериала «Тайны Смолвиля», американскую актрису Эллисон Мэк (Allison Mack) приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку женщин в секс-секту NXIVM («Нексиам»), передает Hollywood Reporter.

Подсудимая попросила прощения у потерпевших во время судебного процесса. «Мне жаль тех из вас, кого я ввел в NXIVM. Мне жаль, что я когда-либо подвергала вас гнусным и эмоционально оскорбительным планам извращенного человека», — сказала она.

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Изначально 38-летней Эллисон Мэк грозило до 17 лет заключения, однако защита утверждала, что по данному делу будут более уместны домашний арест или условный срок. Прокуроры согласились с адвокатами, учитывая активное сотрудничество обвиняемой.

Организация была создана в конце 1990-х годов Китом Раньером под видом компании для обучения личному и профессиональному росту. По версии обвинения, ее глава заключал девушек в сексуальное рабство, заставлял принести клятву на верность и шантажировал фотографиями интимного характера и компроматом при попытке покинуть культ.

9 апреля 2019 года Эллисон Мэк признала вину в вымогательстве и вербовке женщин в сексуальное рабство. Она также не стала отрицать шантаж и принуждение к труду и выразила готовность понести наказание за свои действия и попросила прощения перед родителями и людьми, которым навредила. Мэк созналась, что по меньшей мере дважды получала деньги за принуждение женщин вступить в интимную связь с Раньером. Она заявила, что имеет отношение к DOS — секретной группе внутри NXIVM. По словам актрисы, она заставляла женщин оказывать ей услуги под угрозой нанесения того или иного вреда.

Раньеру дали 120 лет заключения в октябре 2020 года. Его обвиняют в насилии, в том числе на 15-летним подростком и торговле секс-рабами. Почти два десятка женщин дали показания против лидера секты и рассказали, как их клеймили, морили голодом, обращали в рабство и вытягивали из них деньги.