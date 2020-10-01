Дочь канадского миллиардера отправят в тюрьму за связи с секс-сектой

Дочь бывшего главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр отправят за решетку на шесть лет и девять месяц за мошеннические операции в секс-секте NXIVM («Нексиам»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее 41-летняя канадка призналась, что совершала мошеннические операции с кредитными картами от лица Кита Раньера, главы культа. Последние два года она находилась под домашним арестом.

В 2018 году за связи с сектой NXIVM задержали шесть человек. Среди них оказалась известная американская актриса Эллисон Мэк, которая сыграла Хлою Салливан в сериале Тайны «Смолвиля». Она призналась в том, что вербовала женщин в сексуальное рабство. Актриса отметила, что верила в благие намерения Раньера.

«Нексиам» был основал в конце 90-х годов как организация, проводящая личностные тренинги для бизнесменов. На деле многие тренинги были очень жестокими. Например, женщинам ставили клеймо, заставляли их сидеть на жестких диетах на грани голодания. При этом лидер движения Кит Раньер склонял к сексу участниц культа. Для того, чтобы попасть на занятия, нужно было предоставить свои обнаженные фото и другие компрометирующие материалы, чтобы гарантировать молчание участников по окончании программы.