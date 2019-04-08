Звезда «Тайн Смолвиля» созналась в вербовке женщин в сексуальное рабство

Актриса Эллисон Мэк (Allison Mack), наиболее известная по ключевой роли в сериале «Тайны Смолвиля», признала вину в вымогательстве и вербовке женщин в сексуальное рабство. Она также не стала отрицать шантаж и принуждение к труду, сообщает BuzzFeedNews.

Речь идет о ее участии в секс-культе NXIVM, который основал Кит Раньер. «Несмотря на все это, я верила, что Раньер хотел помогать людям. Я была неправа», — сказала 36-летняя Мэк на суде в Бруклине.

Она выразила готовность понести наказание за свои действия и попросила прощения перед родителями и людьми, которым навредила.

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Мэк созналась, что по меньшей мере дважды получала деньги за принуждение женщин вступить в интимную связь с Раньером. Она заявила, что имеет отношение к DOS — секретной группе внутри NXIVM. По словам актрисы, она заставляла женщин оказывать ей услуги под угрозой нанесения того или иного вреда. В качестве залога жертвы передавали ей личную информацию, например, снимки в обнаженном виде или данные о банковских счетах.

Приговор актрисе должны вынести 11 сентября. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. Сам Раньер предстанет перед судом в конце апреля.

О том, что Мэк пыталась заманить их в сексуальное рабство, ранее говорили актрисы Эмма Уотсон и Самия Шоаб.

Мэк сыграла в «Тайнах Смолвиля» Хлою Салливан и появилась во всех десяти сезонах сериала.

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