«Отца электро-фанка» обвинили в принуждении ребенка к проституции

Американского диджея, певца и продюсера Лэнса Тейлора, известного как Afrika Bambaataа, обвинили в принуждении 12-летнего ребенка к проституции. Об этом сообщает Rolling Stone.

Мужчина, пожелавший скрыть свое имя, подал в суд на музыканта, которого называют «отцом электро-фанка» и «пионером хип-хопа». Он заявил, что в 1990-х артист насиловал его на протяжении четырех лет, а также вовлекал в проституцию.

Пострадавший рассказал, что Afrika Bambaataа разрешал ему пользоваться тренажерным залом в его доме. Поначалу он хвалил тело ребенка и ненароком прикасался к нему, а затем начал трогать его в интимных местах. По словам предполагаемой жертвы, музыкант склонял его к взаимной мастурбации. Позднее Тейлор отвозил мальчика к другим мужчинам и просил его заниматься с ними сексом за деньги.

Подобные обвинения против Afrika Bambaataа звучат не впервые. В 1970-х он создал музыкально ориентированную организацию Zulu Nation, призванную информировать людей о хип-хопе. В 2016 музыканту пришлось покинуть пост главы объединения из-за многочисленных заявлений о сексуальном насилии над детьми.