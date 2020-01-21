Участника группы Ministry обвинили в сексе с несовершеннолетними

Участника известной американской рок-группы Ministry Сина Квирина (Sin Quirin) обвинили в сексе с несовершеннолетними девушками. Об этом сообщает издание Pitchfork.

Две женщины заявили, что познакомились с ним после выступлений группы Society 1, в которой раньше играл музыкант. Первая из этих женщин, Келли Лонгория, призналась, что вступила в интимную связь с гитаристом Ministry в 2002 году, когда ей было 15 лет. Она добавила, что после этого на протяжении шести-семи лет они общались как возлюбленные. Квирин, в свою очередь, отрицал любые сексуальные контакты с Лонгорией.

Другая женщина — Брук — заявила, что она пригласила участников Society 1 в гости, когда ей было 16 лет. По ее словам, она ясно дала понять музыканту и его коллегам, что является несовершеннолетней. Несмотря на это, Квирин занялся с ней сексом. Рокер утверждает, что не приходил домой к Брук.

Группа Ministry, созданная в 1981 году в Чикаго, считается одним из наиболее значительных коллективов жанра индастриал-метал. Ее дискография включает в себя 14 студийных альбомов, 12 из которых появлялись в хит-параде Billboard 200.

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