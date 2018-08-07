Актриса из «Сверхъестественного» избежала суда по обвинению в сексе с подростком

Судья отклонил иск к актрисе Джейми Лунер на 250 миллионов долларов, в котором ее обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего Энтони Оливера. Об этом сообщает TMZ.

Причиной отклонения иска судья назвал истечение срока давности предполагаемого преступления — Оливер не обращался в суд в течение 20 лет. По закону, это можно сделать на протяжении восьми лет после совершеннолетия или трех лет после того, как жертва вспомнила о событии (в случае если воспоминания оказались подавленными).

Отмечается, что истец собирается обжаловать это решение.

Оливер подал в суд на Лунер в апреле 2018 года. Он заявил, что актриса совратила его на вечеринке в 1998-м, когда ему было 16 лет. По словам истца, женщина дала ему наркотики, раздела и совершила действия сексуального характера, после чего к ним присоединился визажист Лунер.

Месяцем ранее мужчина обратился по поводу произошедшего в полицию. Он объяснил, что сделал это 20 лет спустя по совету врача, у которого лечился от алкоголизма. Тот посоветовал предать произошедшее огласке.

46-летняя Джейми Лунер наиболее известна по ролям в таких сериалах, как «Саванна», «Мелроуз Плейс», «Профайлер» и «Все мои дети». Она также снялась в эпизодах телешоу «C.S.I.: Место преступления», «Сверхъестественное», «Два с половиной человека», «Настоящая кровь» и «Лучше звоните Солу».

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