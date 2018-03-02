Актрису из «Сверхъестественного» обвинили в принуждении юноши к оральным ласкам

Американец Энтони Оливер обвинил актрису Джейми Лунер в том, что она накачала его наркотиками и сделала ему минет, пока происходящее снималось на камеру. По словам мужчины, инцидент произошел в конце 1990-х, когда ему было 16 лет, передает TMZ.

Оливер сообщил, что познакомился с Лунер через своего старшего брата. В то время она уже была актрисой. В 1998-м Лунер организовала у себя дома вечеринку, где напоила Оливера алкоголем и дала ему наркотики, после чего отвела в спальню с еще одним гостем. По словам мужчины, Лунер делала ему минет, пока третий человек снимал это на видео.

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Оливер написал на Лунер заявление в полицию. Он объяснил, что сделал это 20 лет спустя по совету врача, у которого лечился от алкоголизма. Тот посоветовал предать произошедшее огласке. Мужчина подчеркнул, что рассказал об инциденте своей семье в 1998 году, но его мать, которая в то время работала в местных органах власти, побоялась скандала и отговорила его от намерения обнародовать эту информацию.

Представитель Лунер заявил, что актриса категорически отрицает обвинения Оливера.

46-летняя Джейми Лунер наиболее известна по ролям в сериалах «Саванна», «Мелроуз Плейс», «Профайлер» и «Все мои дети». Она также снялась в эпизодах телешоу «C.S.I.: Место преступления», «Сверхъестественное», «Два с половиной человека», «Настоящая кровь» и «Лучше звоните Солу».

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