Певец Ар Келли признался в сексе с несовершеннолетней артисткой Алией

Адвокат американского певца Ар Келли признался, что у его клиента был сексуальный контакт с несовершеннолетней артисткой Алией, которая погибла в 2001 году в авиакатастрофе. Об этом сообщает The Daily Beast.

Во время судебного слушания юрист Томас Фаринелла не стал отрицать, что Ар Келли вступил в интимные отношения с исполнительницей, когда той было 15 лет. При этом Фаринелла заявил, что в данный момент его команда не готова заявить, что на момент этой связи Алии еще не исполнилось 18 лет.

Ранее сообщалось, что Ар Келли женился на Алии, подкупив государственного работника штата Иллинойс. Благодаря взятке музыкант получил от чиновника поддельные документы, в которых артистка значилась совершеннолетней. Преступление было якобы совершено Ар Келли в августе 1994 года.

В январе 2019 года пресса обнародовала документ, подтверждавший официальную регистрацию брака Ар Келли и Алии. Позже он был признан незаконным. Сама певица отрицала интимную связь с мужчиной.

Ар Келли находится под арестом с лета 2019 года. Ему предъявлены более десяти обвинений, среди которых изготовление детской порнографии, растление несовершеннолетних девушек, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования.