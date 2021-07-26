Певца Ар Келли обвинили в сексуальных контактах с несовершеннолетним мальчиком

Прокуратура обвинила американского певца Ар Келли в сексуальных контактах с несовершеннолетним мальчиком. Об этом сообщает BBC News.

Обвинители 54-летнего артиста заявили, что тот подверг насилию 17-летнего подростка, с которым познакомился в одном из «Макдоналдсов» в Чикаго. Инцидент якобы произошел в 2006 году.

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Отмечается, что доказательства произошедшего будут представлены на суде в августе.

Ар Келли находится под арестом с лета 2019 года. Ему предъявлены более десяти обвинений, среди которых изготовление детской порнографии, растление несовершеннолетних девушек, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования.

Весной 2018 года Ар Келли обвинили в растлении 14-летней девочки. Одна из бывших любовниц исполнителя Китти Джонс рассказала о том, что он с 2011 года «тренировал» ее и не менее десяти раз принуждал заниматься сексом в секс-темнице.

Ар Келли — обладатель трех премий «Грэмми», музыкант и исполнитель в стиле ритм-н-блюз. В его дискографии 14 студийных альбомов.