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Русскую диаспору в Испании возмутило «меню российских проституток»

Русскоязычную диаспору в Испании возмутили баннеры с «меню проституток» с русскими именами
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Фото: 360tv / Telegram

Русскоязычная диаспора в Испании возмущена социальной рекламой против проституции, размещенная некоммерческой организацией Nueva Vida («Новая жизнь» — прим. Ленты.ру) в разных регионах страны в виде баннеров, на которых изображено «меню» с ценами на девушек с русскими именами. Свое недовольство в беседе с РИА Новости высказали дипломаты посольства России в Испании, Русский дом, а также ряд адвокатов, потребовавших немедленно снять рекламу и принести извинения.

Надпись на баннерах гласит «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница плюс кокаин — 50 евро». Затем следует перечисление «вариантов» так называемого основного блюда, под которым расположено несколько русских женских имен с указанием возраста — от 17 до 35 лет. В качестве «дополнения» предлагается «комплекс» стоимостью 20 евро на выбор — марихуана и секс без презерватива или кокаин с изнасилованием.

В посольстве России такого рода баннеры назвали «провокационными». Дипломаты намерены связаться с организацией, а также с министерствами и финансовыми организациями, указанными на сайте организации в качестве попечителей. Среди них каталанский банк La Caixa и муниципалитет города Сантандер.

Возмущение выразили и русскоязычные жители Испании, а также адвокаты, работающие с россиянами в стране. Владелец адвокатской конторы Олег Губарев отметил, что проблема данной кампании по борьбе с проституцией заключается в том, что ей дали гражданство. «А именно — гражданство России», — отметил юрист.

«Люди в соцсетях пишут: "Наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту рекламу, и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь "меню". Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», — заявил адвокат в беседе с агентством.

В случае, если организация проигнорирует требования, адвокаты намерены предпринять «юридические действия».

Ранее стало известно, что в Брюсселе одну из улиц назовут в честь чернокожей секс-работницы, которую в июне 2018 года зарезал недовольный клиент. Преступник нанес ей 17 ножевых ранений. Сообщается, что женщину изначально принудили к проституции. За несколько недель до смерти она связалась с благотворительной организацией для секс-работников и рассказала, что подвергалась насилию и запугиванию во время работы.

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