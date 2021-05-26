Мир
 
Последние новости
Версию Лукашенко об отказе Европы принять самолет Ryanair никто не подтвердил
Украина осталась разочарована отказом пригласить ее на саммит НАТО
Пилот пассажирского самолета заснул на борту и пролетел аэропорт
Тренер сборной России по хоккею отреагировал на победу над Данией
Школьница попала в реанимацию после попытки повторить трюк из TikTok
Диетолог посоветовала способ есть чипсы без вреда для организма
В сети нашли предполагаемое интервью с Протасевичем времен службы в «Азове»
Поехавшие на отдых в Абхазию россияне рассказали о пытках в местной полиции
Пойманный ФСБ вербовщик террористов был участником банды похитителей
Предполагаемую машину погибшего в аварии с Ефремовым мужчины захотели продать
Новости партнеров

В исламской стране захотели штрафовать родителей за неженатых детей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В провинции Синд в Пакистане захотели штрафовать родителей за неженатых детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Политик от консервативного альянса исламской страны Сайед Абдул Рашид выдвинул законопроект, согласно которому молодые граждане будут обязаны официально зарегистрировать брак сразу после достижения 18-летнего возраста. В случае нарушения предписания родители холостых детей будут платить штраф в размере 500 рупий (около семи долларов). Они также будут должны
предоставить заместителю окружного комиссара «обоснованную причину задержки» женитьбы.

Рашид заявил, что принятие закона позволит сократить количество преступлений в обществе, в том числе изнасилований детей. «Согласно учениям ислама, мусульманские мужчины и женщины получают право вступать в брак по достижении половой зрелости или сразу после достижения 18 лет, и выполнение этого условия является обязанностью их опекунов, особенно родителей», — добавил он.

По мнению политика, отдаление населения от традиционных ценностей приводит к росту социальных проблем. В рамках законопроекта он также призвал отменить обязательное приданое у невесты, чтобы ничто не препятствовало заключению брака и не замедляло этот процесс. Отмечается, что закон уже был одобрен несколькими членами Ассамблеи Синда.

В январе 2021 сообщалось, что полиция Пакистана вызволила 12-летнюю христианку из секс-рабства у 45-летнего мусульманина. Мужчина похитил девочку и несколько месяцев насильно удерживал у себя. Похищенная девочка была многократно изнасилована и принуждена к замужеству, после чего «муж» круглые сутки держал ее на цепи в амбаре и заставлял ухаживать за скотиной.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Parents who do not marry off their children at the age of 18 will be fined under law put forward by Pakistani politician
Недовольные карикатурами на пророка Мухаммеда парализовали Пакистан
Пакистанского подростка объявили героем за убийство «американца-богохульника»