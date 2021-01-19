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12-летнюю христианку вызволили из секс-рабства у мусульманина

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Пакистанские христиане протестуют против детских и насильственных браков
Пакистанские христиане протестуют против детских и насильственных браков
Фото: AP

Полиция Пакистана вызволила 12-летнюю христианку из секс-рабства у 45-летнего мусульманина. Мужчина похитил девочку и несколько месяцев насильно удерживал у себя, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что похищенная в июне девочка была многократно изнасилована и принуждена к замужеству, после чего «муж» круглые сутки держал ее на цепи в амбаре и заставлял ухаживать за скотиной. Сейчас ребенок находится в убежище для жертв насилия.

Родители девочки утверждают, что полицейские долго не реагировали на их жалобы и даже угрожали обвинить их в оскорблении чувств верующих из-за предположения, что девочку похитил мусульманин. Жалобу официально приняли только в сентябре, спустя более чем три месяца после исчезновения ребенка.

Как отмечают христианские правозащитники, в Пакистане каждый год похищают с целью насильственного обращения в ислам и брака около тысячи девочек из христианских и индуистских семей.

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