Обвиненных в изнасилованиях работников ВОЗ призвали заплатить

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) призывают заплатить репарации жертвам насилия, над которыми издевались сотрудники организации. Об этом пишет издание The Guardian.

С таким требованием, в частности, выступила активистка и правозащитница из Конго Жюльен Лузанж (Julienne Lusenge). «Вопрос выплат репараций очень, очень важен. [У жертв изнасилований] родились дети, сами девушки до сих пор чувствуют себя плохо. Мы считаем, что нужно разработать программу их поддержки», — заявила Лузанж.

О том, что работники ВОЗ предположительно причастны к изнасилованиям, совершенным в Центральной Африке в ходе миссии по борьбе с геморрагической лихорадкой Эбола, стало известно 28 сентября. В общей сложности 83 человека причастны к предполагаемым актам сексуального насилия, обвинения были предъявлены 21 сотруднику ВОЗ. Произошедшее стало крупнейшим скандалом о насилии сексуального характера, связанным с учреждением ООН за последние годы.