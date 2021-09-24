В Индии 28 мужчин обвинили в групповом изнасиловании 15-летней девочки

BBC News: в Мумбаи арестованы 28 человек по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки

Полиция города Мумбаи в Индии арестовала 28 мужчин по подозрению в групповом изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, обвиняемые регулярно насиловали жертву на протяжении нескольких месяцев. В январе молодой человек несовершеннолетней индианки принудил ее к сексуальному контакту и снял его на видео. Впоследствии он передал запись своим друзьям, которые начали шантажировать девочку и домогаться ее.

По данным следствия, преступники насиловали потерпевшую в пригородах Мумбаи, среди которых Домбивили, Бадлапур, Мурбад и Рабале. 22 сентября она заявила в полицию, где обвинила в причастности к содеянному более 30 человек. Некоторых из них еще не задержали.

Индия считается одной из самых небезопасных для женщин стран. Там регулярно регистрируют случаи домашнего насилия, сексуальных домогательств и убийств в отношении женской части населения. Так, в июне в штате Андхра-Прадеш муж убил жену, сжег ее тело и спрятал останки в чемодан. После пропажи супруги он заявлял, что она умерла от коронавируса.