Работников ВОЗ обвинили в изнасилованиях в Конго

Сотрудников ВОЗ обвинили в сексуальном насилии в Конго во время миссии по борьбе с Эболой

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предположительно, причастны к изнасилованиям, совершенным в Центральной Африке во время миссии по борьбе с геморрагической лихорадкой Эболой. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официальный отчет специальной комиссии.

Согласно документу, в общей сложности 83 человека причастны к предполагаемым актам сексуального насилия в течение двухлетней миссии ВОЗ по реагированию на кризис Эболы. Установлено, что среди них есть как иностранцы, так и граждане Конго. Обвинения были предъявлены 21 сотруднику ВОЗ. В отчете указывается, что произошедшее стало крупнейшим скандалом о насилии сексуального характера, связанным с учреждением ООН за последние годы.

В докладе говорится, что большинство из обвиняемых работников ВОЗ были нанятыми на временной основе сотрудниками, которые воспользовались своим «очевидным авторитетом». Однако также к изнасилованиям предположительно причастны врач ВОЗ и два других должностных лица организации, которые, как сообщается, пообещали купить землю для молодой женщины, которая забеременела после акта насилия.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что подготовленный комиссией отчет является «мучительным чтением». Он также выразил сожаления относительно, того, что сделали нанятые ВОЗ люди во время миссии по защите и службе в Конго. Он добавил, что ввиду произошедшего потребуются «полная реформа структуры и культуры» организации. Гебрейесус подчеркнул, что всем виновным в изнасилованиях будет запрещено работать в ВОЗ в будущем, а четыре человека из тех, кому были предъявлены обвинения, уже уволены, еще двое отправлены в административный отпуск до выяснения всех обстоятельств.

Член Конголезского союза женщин в СМИ (UCOFEM) Джули Лондо (Julie Londo) похвалила ВОЗ за наказание сотрудников, причастных к обвинениям в изнасилованиях, но отметила, что агентству не стоит останавливаться на этом. «ВОЗ должна также подумать о возмещении ущерба пострадавшим женщинам и десяткам детей, родившихся в результате изнасилований», — сказала она. Лондо подчеркнула, что в городах Конго Бутембо и Бени есть по меньшей мере 12 девушек, у которых появилась дети от врачей во время эпидемии Эболы.

Ранее глава ВОЗ прокомментировал секс-скандал с участием своих подчиненных. «Мы были глубоко возмущены, читая эти отчеты. Мы не допустим такого поведения от наших сотрудников или партнеров», — заявил Гебреисус.