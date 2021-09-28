Мир
 
Последние новости
Трампа уличили в сговоре с Путиным ради желания выглядеть жестким на камеру
Грузия построит «дубайские» острова
Российская журналистка внезапно умерла в 35 лет
Мужчина зашел в туалет, услышал странный звук и сделал пугающую находку
Женщина запустила платформу для поддержки секс-работниц и обрела успех
Активистки Femen оголили грудь из-за закона о запрете абортов в Техасе
Обвиняемого в убийстве россиянина поймали в тувинской тайге
КГБ Белоруссии сообщил о гибели сотрудника при антитеррористической операции
В МИД России пошутили про слова о симпатичной переводчице на встрече с Трампом
Новости партнеров
Прослушать новость

Работников ВОЗ обвинили в изнасилованиях в Конго

Сотрудников ВОЗ обвинили в сексуальном насилии в Конго во время миссии по борьбе с Эболой
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предположительно, причастны к изнасилованиям, совершенным в Центральной Африке во время миссии по борьбе с геморрагической лихорадкой Эболой. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официальный отчет специальной комиссии.

Согласно документу, в общей сложности 83 человека причастны к предполагаемым актам сексуального насилия в течение двухлетней миссии ВОЗ по реагированию на кризис Эболы. Установлено, что среди них есть как иностранцы, так и граждане Конго. Обвинения были предъявлены 21 сотруднику ВОЗ. В отчете указывается, что произошедшее стало крупнейшим скандалом о насилии сексуального характера, связанным с учреждением ООН за последние годы.

В докладе говорится, что большинство из обвиняемых работников ВОЗ были нанятыми на временной основе сотрудниками, которые воспользовались своим «очевидным авторитетом». Однако также к изнасилованиям предположительно причастны врач ВОЗ и два других должностных лица организации, которые, как сообщается, пообещали купить землю для молодой женщины, которая забеременела после акта насилия.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что подготовленный комиссией отчет является «мучительным чтением». Он также выразил сожаления относительно, того, что сделали нанятые ВОЗ люди во время миссии по защите и службе в Конго. Он добавил, что ввиду произошедшего потребуются «полная реформа структуры и культуры» организации. Гебрейесус подчеркнул, что всем виновным в изнасилованиях будет запрещено работать в ВОЗ в будущем, а четыре человека из тех, кому были предъявлены обвинения, уже уволены, еще двое отправлены в административный отпуск до выяснения всех обстоятельств.

Член Конголезского союза женщин в СМИ (UCOFEM) Джули Лондо (Julie Londo) похвалила ВОЗ за наказание сотрудников, причастных к обвинениям в изнасилованиях, но отметила, что агентству не стоит останавливаться на этом. «ВОЗ должна также подумать о возмещении ущерба пострадавшим женщинам и десяткам детей, родившихся в результате изнасилований», — сказала она. Лондо подчеркнула, что в городах Конго Бутембо и Бени есть по меньшей мере 12 девушек, у которых появилась дети от врачей во время эпидемии Эболы.

Ранее глава ВОЗ прокомментировал секс-скандал с участием своих подчиненных. «Мы были глубоко возмущены, читая эти отчеты. Мы не допустим такого поведения от наших сотрудников или партнеров», — заявил Гебреисус.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Индии 28 мужчин обвинили в групповом изнасиловании 15-летней девочки
Эксперты обвинили ВОЗ в запоздалой реакции на пандемию
Глава ВОЗ прокомментировал секс-скандал с участием своих подчиненных
ВОЗ рассказала о неконтролируемом распространении смертельной болезни в Африке
Другие материалы рубрики
Мир00:0817 августа

«Нам вряд ли захотелось бы жить при их власти»

Талибы захватили Афганистан. Что ждет страну при террористах?
19:5827 сентября

В США выросло число насильственных преступлений

19:2927 сентября

В Турции обеспокоились участившимися авиаударами ВКС России в Сирии

19:0627 сентября

Экс-представитель НАТО рассказал о территориальных претензиях Турции к России

Мир17:1116 августа

«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»

Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
18:2427 сентября

Стало известно об обстреле российских вертолетов в Сирии

18:2927 сентября

В ВОЗ запросили дополнительные сведения о «Спутнике V» из России

17:4627 сентября

Стало известно о вероятности отказа привитым «Спутником V» во въезде в США

Мир00:0116 августа

Новая угроза.

Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
17:5127 сентября

Евросоюз продлит санкции против России за химоружие

17:1627 сентября

Италия рассмотрит включение привитых «Спутником V» в систему CОVID-сертификатов

19:3627 сентября

Оценены шансы кандидата в канцлеры Германии на общеевропейское лидерство

Россия
Раздевшаяся перед камерой студентка МГУ стала жертвой шантажа
Массовая драка мигрантов лопатами в Москве попала на видео
В российском городе бесследно пропала 14-летняя школьница
«Каждый раз говорят через губу»
Молчание, обман и пандемия: что заставляет врачей скрываться от родственников пациентов?
В Волгодонске спортсмены вручную сдвинули корпус атомного реактора
«Малыш задыхался, температура зашкаливала»
Маленький Тёма едва не погиб в роддоме. Теперь ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко дал месяц на доработку поправок в Конституцию
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
Польша обвинила белорусских пограничников в использовании пошлых фраз
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
В Литве задержали пять человек за перевозку иракских нелегалов
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
Представитель РПЦ отверг религиозный характер конфликта в Карабахе
Все материалы
Экономика
Правительство поддержало идею об ограничении выдачи кредитов россиянам
Названы главные заемщики в России
Партнерский материал
Финансовые привычки.
Чему действительно стоит научиться?
Tesla предсказали рекордный рост
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
России посоветовали либерализовать экспорт газа
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ задержала готовивших теракт против силовиков пятерых неонацистов
Ахмед Шалинский«Запустивший руку в общак — не жилец»
Главный чеченский вор в законе растратил деньги мафии. Что его ждет?
Не поделившая из-за развода деньги россиянка зарезала супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Охотившийся на косулю российский браконьер застрелил товарища и покончил с собой
«Без работы у зэков срывает крышу»
Как маньяки, террористы и криминальные авторитеты зарабатывают в российских колониях
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
Агату Муцениеце заподозрили в романе с мужем актрисы из сериала «Слуга народа»
Курт Кобейн«Мы были неуправляемы»
30 лет назад Nirvana выпустила альбом Nevermind. Что сделало его культовым?
Продюсер Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева
Край мачо.
91-летний Клинт Иствуд возвращается к ковбойской теме и отвергает женщин в новом фильме. Каким он получился?
Звезда фильма «Эльвира — Повелительница Тьмы» совершила каминг-аут
«На США останется пятно позора»
Как автор «Таксиста» снял триллер о покере и безжалостных американских палачах в Ираке
Семья Бельмондо отреагировала на интимные мемуары любовницы актера
Все материалы
Интернет и СМИ
Симоньян заявила о «медийной войне» Германии и России после удаления каналов RT
«Это сводит меня с ума»
Блогерша делает макияж и рассказывает о каннибалах и расчленителях. Почему это смотрят миллионы?
Slava Marlow рассказал об отношениях с выбранной на «Давай поженимся!» девушкой
Вассерман рассказал о неочевидной угрозе вулкана на Канарах
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Facebook попросила российский суд отсрочить оплату многомиллионного штрафа
Партнерский материал
Верные друзья или заклятые враги?
На НТВ состоится премьера оригинального проекта «Шоумаскгоон»
Все материалы
Ценности
17-летняя дочь Хайди Клум снялась в прозрачном платье для обложки журнала
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды
Девушка увеличила грудь и разбогатела на продаже голых фото назло одноклассникам
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Москвички отказались от каблуков
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Новый китайский электрический гиперкар обещает разгон до ста за 1,9 секунды
Понаехали: Toyota Tundra и другие «неамериканские» пикапы в Штатах
Эти модели разработали специально для Северной Америки
В автомобилях Toyota начали использовать растительный биопластик
Докопаться до запятой: первый тест нового Subaru Outback
Новая платформа, другой кузов и планшет а-ля Tesla
В России начали тестировать дорожные камеры, измеряющие шум
Toyota Sequoia: Land Cruiser по-американски
Более крупная Sequoia вытеснила «Ленд-Крузеры» из США — она реально лучше?
Китайцы выпустили электрокар стоимостью 340 тысяч рублей
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
Архангельская область создаст собственный бренд
Россиянин ради эффектного кадра максимально приблизился к ядовитой змее
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
Все материалы