Друг королевской семьи согласился на экстрадицию в США по делу об изнасиловании

Финско-канадский миллионер Нюгард согласился на экстрадицию в США по делу о секс-торговле

Глава модной корпорации Nygard International Питер Нюгард, являющийся другом британской королевской семьи, согласился на экстрадицию в США по уголовному делу о секс-торговле. Об этом сообщает The Washington Post.

Известно, что полиция США предъявила 80-летнему финско-канадскому миллионеру обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах и торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. В декабре 2020 года канадские сотрудники правоохранительных органов задержали Нюгарда в городе Виннипег и заключили под стражу.

Адвокат предпринимателя Брайан Гринспен подчеркнул, что его клиент подписал форму согласия на экстрадицию, чтобы предстать перед американским судом. Заявление юриста подтвердил Нюгард во время слушания по его делу, которое состоялось в пятницу, 1 октября, в Виннипеге.

Отмечается, что процесс передачи подсудимого властям США еще не завершен, так как окончательное решение по данному вопросу должен принять министр юстиции Канады Давид Ламетти (David Lametti).

Питер Нюгард — друг члена королевской семьи принца Эндрю, совершал преступления по отношению к женщинам, в том числе подросткам, на протяжении 20 лет. К коллективному иску против миллионера присоединись 89 пострадавших.

Согласно документу, Нюгард заманивал пострадавших в свой особняк на Багамах, обещая устроить в модельное агентство, а затем склонял к сексу. Среди истцов были подростки в возрасте 14 лет.

В феврале 2020 года Питера Нюгарда лишили работы из-за предъявленных обвинений. Сообщалось, что бизнесмен покинул пост директора Nygard по собственному желанию, лишившись права на владение компанией.