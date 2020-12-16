Друга королевской семьи арестовали по обвинению в изнасиловании подростков

Глава модной корпорации Nygard International, финско-канадский миллионер Питер Нюгард, попал под арест по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Нюгарда в канадском городе Виннипег и заключили под стражу. 70-летний бизнесмен отрицает предъявленные полицией обвинения в насилии, сексуальных домогательствах и торговле людьми.

По информации издания, Питер Нюгард — друг члена королевской семьи принца Эндрю, совершал преступления по отношению к женщинам, в том числе несовершеннолетним, на протяжении 20 лет. К коллективному иску против миллионера, который поступил в суд 13 февраля, присоединись 89 женщин.

Согласно иску, Нюгард заманивал пострадавших в свой особняк на Багамах, обещая устроить в модельное агентство, а затем склонял к сексу. Среди истцов были подростки в возрасте 14 лет.

В феврале Питера Нюгарда лишили работы из-за предъявленных обвинений. Сообщалось, что бизнесмен покинул пост директора Nygard по собственному желанию, лишившись права на владение компанией.