В больнице Киева вымогали деньги у участников военных действий в Донбассе

В госпитале Киева у участников военных действий в Донбассе вымогали деньги за инвалидность

На Украине правоохранители разоблачили коррупционную схему получения неправомерных выгод от участников военных действий в Донбассе со стороны служебных лиц Главного военного клинического госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По данным ведомства, работники больницы требовали у бывших военнослужащих деньги за назначение группы инвалидности для дальнейшего прохождения медико-санитарной экспертной комиссии, по итогам которой будет решаться вопрос о дополнительных социальных выплатах.

Сумма взятки составляла от 1,5 тысячи долларов (около 107 тысяч рублей) и выше, в зависимости от степени расстройств и вида военной травмы. Полицейские рассказали, что задержали одного из посредников сразу после получения им взятки от военного. После этого в кабинетах других фигурантов были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены полученные через вымогательство крупные суммы денег.

Ранее в ООН назвали число жертв военных действий на востоке Украины. Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом на Украине, составляет 42 500-44 500. При этом 13,2-13,4 тысячи человек погибли, в том числе почти 4 тысячи гражданских лиц. Еще от 29,5 тысячи до 33,6 тысячи человек были ранены, включая 7-9 тысяч мирных жителей.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.