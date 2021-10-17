Российского полицейского задержали за шантаж гея

В Томске полицейский завязал переписку с гомосексуалом на сайте знакомств, а затем стал его шантажировать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

25-летний оперативник зарегистрировался на гей-сайте и познакомился с 20-летним россиянином. После романтической переписки молодой человек открыл для полицейского доступ к своим интимным фотографиям, после чего оперативник стал вымогать у него деньги, намекая на то, что распространит изображения.

В обмен на молчание полицейский потребовал 30 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию, дальнейшее общение прошло под контролем оперативников. В момент передачи денег вымогателя задержали.

Ранее сообщалось, что в Липецке завели дело на полицейского, который избивал россиянина, требуя 20 тысяч рублей за прекращение экзекуции. Он проверял информацию о возможном мошенничестве и приехал в садоводческое товарищество «Металлург-3», где избил местного жителя. После этого он привез мужчину в отдел, завел в служебный кабинет и вновь стал бить руками и ногами по голове.