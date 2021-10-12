Расследовавшего дело Политковской полицейского обвинили в вымогательстве

Бывших высокопоставленных сотрудников главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Евгения Кузина и управления «К» СЭБ ФСБ Игоря Фролова обвинили в вымогательстве взяток на общую сумму 25 миллионов рублей. Подробности уголовного дела сообщает издание «Коммерсант».

По версии следствия, Кузин, участвовавший в раскрытии убийства журналистки Анны Политковской и других резонансных преступлений, и Фролов вымогали деньги у предпринимателя и угрожали «пристегнуть» его к одному из уголовных дел о совершении особо тяжких преступлений, в частности убийства. Бизнесмен с октября 2019 года регулярно передавал обвиняемым денежные средства и недвижимость во время личных встреч. Отмечается, что во время них полицейский рассказывал предпринимателю о «десятках» раскрытых им заказных убийств и пойманных киллеров. «Я Политковскую раскрыл!» — повторял он на подобных встречах. Тем не менее, источники «Коммерсанта» отмечают, что Кузин был лишь одним из участников группы расследовавшей убийство журналистки.

В СКР также рассказали, что в январе 2020 года предполагаемые взяточники были задержаны после того, как у потерпевшего кончились деньги и он обратился в ФСБ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что всем хотелось бы, чтобы виновники убийства журналистки Анны Политковской были установлены. Он отметил, что в Кремле не хотят ничего говорить о работе следствия. По словам пресс-секретаря главы государства, всем известно, что многие преступления, особенно заказные, являются очень сложными. «И зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы», — подчеркнул Песков.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. По данным следствия, мотивом преступления является месть за ее профессиональную деятельность.