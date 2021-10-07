Коллега назвал заказчиком убийства Политковской этнического чеченца

Соколов: все версии о заказчике убийства Политковской привязаны к Чечне

Следствие не установило заказчика убийства журналистки Анны Политковской, но в редакции «Новой газеты» считают, что за преступлением стоит человек из Чечни. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель главного редактора издания Сергей Соколов.

«Я люблю презумпцию невиновности, у меня есть своя версия, есть своя версия у главного редактора — он более категоричен в своих суждениях. Объективных данных маловато. Но уточню: все наши варианты привязаны к Чечне, точнее, к этническим чеченцам, проживавшим в то время в России», — сказал он.

По его словам, в материалах уголовного дела об убийстве Политковской есть данные о прослушивании телефонных переговоров организатора преступления Лом-Али Гайтукаева за лето 2006 года. Анализ этих переговоров показал, что заказчик преступления — этнический чеченец, проживающий в Чечне и ставший героем репортажей и расследований Политковской.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Следствие считает мотивом преступления месть за ее профессиональную деятельность.

Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года. Сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, который по версии Следственного комитета России входил в преступную группу Гайтукаева, обвинял в этом бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и российского бизнесмена Бориса Березовского, умершего в Лондоне в 2013 году. Близкие Политковской считают эту версию недостоверной.