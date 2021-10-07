Назван размер гонорара за убийство Политковской

Заказчик пообещал от 2 до 4 миллионов долларов за убийство Политковской, но денег не нашли

Заказчик собирался заплатить за убийство журналистки Анны Политковской от двух до четырех миллионов долларов, но следствие не обнаружило этих денег у фигурантов дела. Об этом говорится в материалах дела, детали которого описаны в статье «Ленты.ру» о расследовании преступления.

Криминальный авторитет из Чечни Лом-Али Гайтукаев был диспетчером — он принимал заказы на исполнение многих убийств. В начале лета 2006 года ему поступил заказ из Чечни на Анну Политковскую. На слежку за ней заказчик выделил 150 тысяч долларов.

Подполковник Дмитрий Павлюченков, возглавлявший отделение оперативно-поискового управления (наружное наблюдение и разведка) столичного ГУВД, предложил своим сотрудникам «подхалтурить» — проследить за Политковской. Он платил им по 100 долларов в час, таким образом, наблюдатели получили 50 тысяч долларов, а большую часть Павлюченков оставил себе.

Заказчик так и не установлен.

В данных от ФСБ был указан адрес прописки Политковской на Новослободской улице и адрес ее работы, но фактически она жила на Лесной и работала из дома. Поэтому «наружка» несколько дней не могла найти журналистку. Но в июле Политковская заехала в редакцию «Новой Газеты»: сотрудники ОПУ засекли ее, проследили за ней и установили фактический адрес проживания.

За два дня до убийства Политковская и ее будущий убийца столкнулись нос к носу — она входила в подъезд своего дома, а киллер, отрабатывавший маршрут отхода, выходил. К преступлению готовились заранее: еще с 3 октября киллер и его сообщники каждый день проводили разведку в подъезде Политковской.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Следствие считает мотивом преступления месть за ее профессиональную деятельность.

Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года.