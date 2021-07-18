Умерла мать Анны Политковской

В Москве на 93-м году жизни скончалась мать журналистки и обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Раиса Мазепа. Об этом сообщает «Новая газета».

«В Москве скончалась Раиса Александровна Мазепа — мать обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. <...> Раиса Александровна Мазепа не дожила трех месяцев до 15-й годовщины убийства дочери. Она так и не услышала имена реальных заказчиков [убийства дочери]. <...> Светлая память Раисе Александровне Мазепе», — пишет издание.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ «За журналистику и демократию» за профессиональную работу в поддержку «прав человека и свободы средств массовой информации», была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Следствие мотивом преступления считает недовольство ее профессиональной деятельностью.

Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года. Заказчики убийства Политковской до сих пор не установлены. Сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, который по версии Следственного комитета России входил в преступную группу Гайтукаева, обвинял в этом бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и российского бизнесмена Бориса Березовского, умершего в Лондоне в 2013 году. Близкие Политковской считают эту версию недостоверной.

В «Новой газете» напомнили, что 7 октября 2021 года истечет срок давности по этому преступлению.