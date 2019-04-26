Участнику убийства Политковской потребовали отказать в УДО из-за бирки

Осужденному за участие в убийстве журналистки Анны Политковской Дмитрию Павлюченкову могут отказать в условно-досрочном освобождении. Дело в том, что заключенный не носил специальную бирку, нарушив, по мнению сотрудников колонии, порядок нахождения в исправительном учреждении. Об этом пишет «Росбалт».

Ходатайство об УДО Павлюченкова начало рассматриваться в Московском суде Рязани 13 марта. На тот момент Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) характеризовала заключенного с положительной стороны и не возражала против его освобождения.

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На другом слушании 24 апреля ФСИН и прокуратура неожиданно высказались против освобождения Павлюченкова. Сотрудники колонии объявили, что он недавно получил выговор за отсутствие специальной бирки заключенного, а это может стать веской причиной для отказа в освобождении. Прокурор поддержал такую позицию и опротестовал три поощрения, которые Павлюченков получил ранее.

Адвокат Карен Нерсисян в свою очередь настаивает на том, что Павлюченков как свидетель по двум делам — об убийствах Политковской и журналиста Пола Хлебникова — находится под госзащитой и поэтому к нему неприменимы общие «мерки», в том числе ношение бирки.

«Бирки у него не было весь срок. И тут неожиданно в ИК это "заметили". Я полагаю, что поступила команда не выпускать Павлюченкова. А связываю это с активизацией расследования об убийстве Хлебникова», — сказал Нерсисян.

Адвокат добавил, что здоровье его подзащитного резко ухудшается, накануне последних слушаний у него случился приступ.

«Наверное, кому-то это и нужно. Слишком много Павлюченков знает», — подчеркнул он.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее профессиональной деятельностью. Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года.

По версии СК, Гайтукаев создал преступную группу, куда входили сотрудники ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, в 2012 году приговоренный к 11 годам лишения свободы, и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов. Преступники должны были установить место жительства Политковской и передать эту информацию исполнителям. Кроме того, Павлюченков приобрел переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет, который и передал Гайтукаеву и Хаджикурбанову. Выполнение заказа было поручено братьям Махмудовым.

Заказчики убийства Политковской до сих пор не установлены. Павлюченков обвинял в этом бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и российского бизнесмена Бориса Березовского, умершего в Лондоне в 2013 году. Близкие Политковской считают эту версию недостоверной.

Гражданина США Пола Хлебникова застрелили возле здания редакции Forbes в Москве 9 июля 2004 года. По подозрению в убийстве были задержаны несколько человек, однако преступление до сих пор не раскрыто.

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