Предполагаемого убийцу главреда Forbes отыскали среди воров в законе в Чечне

Подозреваемый в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова Казбек Дукузов находится в Чечне и даже не пытается скрываться от следствия. Об этом в среду, 10 апреля, пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника издания, несколько дней назад Дукузова заметили на территории республики в компании его приятеля, вора в законе Гилани Алиева, известного как Гилани Седой. Дукузов продолжает активно участвовать в жизни криминального мира, встречаясь с другими представителями преступного сообщества, в частности с вором в законе Азизом Батукаевым (Азиз). Также он, находясь в Чечне, дистанционно занимается разрешением финансовых конфликтов между московскими бизнесменами.
Как отмечает «Росбалт», оперативникам хорошо известно местонахождение Дукузова. По данным издания, подозреваемый исчезал из поля зрения российских следователей только на несколько лет, после того, как в 2011 году был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах по подозрению в организации разбойного нападения на двух бизнесменов. Там Дукузова приговорили к десяти годам тюрьмы, однако, когда в 2015 году Генпрокуратура России направила в ОАЭ запрос о его экстрадиции, Дукузова амнистировали и отпустили. В результате он смог беспрепятственно улететь в Чечню на частном самолете.
После этого российские оперативники провели в республике спецоперацию, чтобы удостовериться, что человек, который прибыл в Чечню, действительно является подозреваемым в убийстве Хлебникова. Они изъяли стакан из ресторана, где он обедал, и направили его в Москву на ДНК-экспертизу. Эксперты подтвердили, что в Чечне находится именно Дукузов, однако, отмечает «Росбалт», мероприятий по его задержанию проводить не стали по «не зависящим от оперативников» причинам.
О том, что Дукузов может находиться на территории Чечни, «Росбалт» сообщал еще в 2015 году.
Гражданин США Пол Хлебников застрелен возле здания редакции Forbes в Москве 9 июля 2004 года. По подозрению в убийстве задержали несколько человек, в том числе и Казбека Дукузова. В 2006 году коллегия присяжных оправдала его, однако позже данный приговор был отменен. Дукузов к этому времени успел скрыться.