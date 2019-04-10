Предполагаемого убийцу главреда Forbes отыскали среди воров в законе в Чечне

Подозреваемый в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова Казбек Дукузов находится в Чечне и даже не пытается скрываться от следствия. Об этом в среду, 10 апреля, пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, несколько дней назад Дукузова заметили на территории республики в компании его приятеля, вора в законе Гилани Алиева, известного как Гилани Седой. Дукузов продолжает активно участвовать в жизни криминального мира, встречаясь с другими представителями преступного сообщества, в частности с вором в законе Азизом Батукаевым (Азиз). Также он, находясь в Чечне, дистанционно занимается разрешением финансовых конфликтов между московскими бизнесменами.

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Как отмечает «Росбалт», оперативникам хорошо известно местонахождение Дукузова. По данным издания, подозреваемый исчезал из поля зрения российских следователей только на несколько лет, после того, как в 2011 году был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах по подозрению в организации разбойного нападения на двух бизнесменов. Там Дукузова приговорили к десяти годам тюрьмы, однако, когда в 2015 году Генпрокуратура России направила в ОАЭ запрос о его экстрадиции, Дукузова амнистировали и отпустили. В результате он смог беспрепятственно улететь в Чечню на частном самолете.

После этого российские оперативники провели в республике спецоперацию, чтобы удостовериться, что человек, который прибыл в Чечню, действительно является подозреваемым в убийстве Хлебникова. Они изъяли стакан из ресторана, где он обедал, и направили его в Москву на ДНК-экспертизу. Эксперты подтвердили, что в Чечне находится именно Дукузов, однако, отмечает «Росбалт», мероприятий по его задержанию проводить не стали по «не зависящим от оперативников» причинам.

О том, что Дукузов может находиться на территории Чечни, «Росбалт» сообщал еще в 2015 году.

Гражданин США Пол Хлебников застрелен возле здания редакции Forbes в Москве 9 июля 2004 года. По подозрению в убийстве задержали несколько человек, в том числе и Казбека Дукузова. В 2006 году коллегия присяжных оправдала его, однако позже данный приговор был отменен. Дукузов к этому времени успел скрыться.

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