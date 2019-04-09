Украина выдала России предполагаемого пособника убийства главреда Forbes

Украина выдала российским правоохранительным органам жителя Чечни Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, поступившем в Совет Федерации, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что несмотря на сложные межгосударственные отношения России и Украины, правоохранительные органы обеих стран продолжают взаимодействие, результатом которого стала выдача Киевом в 2018 году 22 человек.

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В их числе был и Дукузов, задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве осенью 2017 года. Чеченец находился в розыске по линии Интерпола. После побега из России Дукузов, по данным СБУ, промышлял вымогательством денег у коммерсантов на Украине в составе организованной преступной группы.

Магомед Дукузов — брат Казбека Дукузова, которого 5 мая 2006 года коллегия присяжных оправдала по делу об убийстве журналиста вместе с предполагаемым сообщником Мусой Вахаевым. К тому моменту, когда приговор был отменен, оба фигуранта дела скрылись от следствия.

По данным СК, Магомед Дукузов был пособником брата при совершении преступления.

Казбек Дукузов, как отмечает «Коммерсантъ», отбывает срок в ОАЭ за вымогательство.

Гражданин США Пол Хлебников был застрелен 9 июля 2004 года возле здания редакции Forbes в Москве. Он является автором книг «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России», «Разговор с варваром» и других. Преступление до сих пор не раскрыто.

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