Участнику убийства Политковской отказали в досрочном освобождении

Московский районный суд Рязани отказался досрочно выпускать из колонии бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Павлюченкова, осужденного за участие в убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом в среду, 8 мая, помощник председателя инстанции Виктория Шаблова сообщила РИА Новости.

По словам Шабловой, Павлюченкову отказано в удовлетворении его ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Он продолжает отбывать наказание.

26 апреля сообщалось, что Павлюченкову могут отказать в УДО из-за того, что заключенный не носил специальную бирку, нарушив, по мнению сотрудников колонии, порядок нахождения в исправительном учреждении.

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Ходатайство об УДО Павлюченкова начало рассматриваться в Московском суде Рязани 13 марта. На тот момент Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) характеризовала заключенного с положительной стороны и не возражала против его освобождения.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее профессиональной деятельностью. Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года.

По версии Следственного комитета России (СКР), Гайтукаев создал преступную группу, куда входили сотрудники ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, в 2012 году приговоренный к 11 годам лишения свободы, и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов. Преступники должны были установить место жительства Политковской и передать эту информацию исполнителям. Кроме того, Павлюченков приобрел переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет, который и передал Гайтукаеву и Хаджикурбанову. Выполнение заказа было поручено братьям Махмудовым.

Заказчики убийства Политковской до сих пор не установлены. Павлюченков обвинял в этом бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и российского бизнесмена Бориса Березовского, умершего в Лондоне в 2013 году. Близкие Политковской считают эту версию недостоверной.

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