«Новая газета» предупредила об истечении срока давности убийства Политковской

Редакция «Новой газеты» предупредила о том, что у следствия остался один год для поиска заказчика убийства журналистки издания Анны Политковской. Она была убита в Москве ровно 14 лет назад.

В сообщении на сайте издания подчеркивается, что киллера и организаторов нашли и судили, но имя заказчика до сих пор не названо. «Улики и многие обстоятельства убийства вели в Чечню, в частности, к ее высокопоставленным руководителям», — указали журналисты.

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В «Новой» добавили, что следствие не пыталось выйти на заказчиков. «Теперь официально на это остался всего лишь год — 7 октября 2021-го истечет срок давности по этому преступлению», — заключили в редакции.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее профессиональной деятельностью. Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года.

По версии Следственного комитета России, Гайтукаев создал преступную группу, куда входили сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, чтобы установить место жительства Политковской и передать информацию исполнителям. Павлюченков приобрел переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет, который и передал Гайтукаеву и Хаджикурбанову. Выполнение заказа было поручено братьям Махмудовым.

Заказчики убийства Политковской до сих пор не установлены. Павлюченков обвинял в этом бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и российского бизнесмена Бориса Березовского, умершего в Лондоне в 2013 году. Близкие Политковской считают эту версию недостоверной.