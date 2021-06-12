Путин раскрыл судьбу связанных с громкими убийствами в России преступников

Президент России Владимир Путин раскрыл судьбу преступников, связанных с громкими убийствами и подозрениями в них в России. Отрывки интервью с российским лидером опубликованы на странице американского телеканала NBC News в Twitter.

Ведущий попросил разрешения «перечислить некоторые имена», упомянув, в частности, журналистку Анну Политковскую, юриста Сергея Магнитского и политика Бориса Немцова, назвав обстоятельства смерти каждого из них.

Путин ответил, что журналист назвал людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени «из-за различных причин, по вине разных людей». «Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — пояснил президент.

Американский телеканал NBC News взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Полная версия будет показана 14 июня, за несколько дней до встречи Путина и президента США Джо Байдена, которая пройдет в швейцарской Женеве 16 июня.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее профессиональной деятельностью. Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года. Заказчики убийства Политковской до сих пор не установлены, 7 октября 2021-го истечет срок давности по этому преступлению.

Аудитор Сергей Магнитский умер в ноябре 2009-го года в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь. После смерти Магнитского в России произошли отставки нескольких десятков высокопоставленных силовиков.

Российский политик Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В него попали четыре пули, он скончался на месте. В январе 2016 года в Следственном комитете России заявили о раскрытии дела Немцова. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, предъявлено Зауру Дадаеву, его сообщникам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.