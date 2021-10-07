Кремль прокомментировал расследование убийства Политковской

Всем хотелось бы, чтобы виновники убийства журналистки Анны Политковской были установлены. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Он отметил, что в Кремле не хотят ничего говорить о работе следствия. По словам пресс-секретаря главы государства, всем известно, что многие преступления, особенно заказные, являются очень сложными. «И зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы», — подчеркнул Песков.
Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. По данным следствия, мотивом преступления является месть за ее профессиональную деятельность.
Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года. Сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, который по информации Следственного комитета России входил в преступную группу Гайтукаева, обвинял в этом экс-эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, а также российского бизнесмена Бориса Березовского, скончавшегося в Лондоне в 2013 году. Близкие Политковской считают данную версию недостоверной.