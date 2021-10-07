Кремль прокомментировал расследование убийства Политковской

Песков: всем бы хотелось, чтобы виновники убийства Политковской были установлены

Всем хотелось бы, чтобы виновники убийства журналистки Анны Политковской были установлены. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что в Кремле не хотят ничего говорить о работе следствия. По словам пресс-секретаря главы государства, всем известно, что многие преступления, особенно заказные, являются очень сложными. «И зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы», — подчеркнул Песков.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. По данным следствия, мотивом преступления является месть за ее профессиональную деятельность.

Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года. Сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, который по информации Следственного комитета России входил в преступную группу Гайтукаева, обвинял в этом экс-эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, а также российского бизнесмена Бориса Березовского, скончавшегося в Лондоне в 2013 году. Близкие Политковской считают данную версию недостоверной.