В Госдуме предложили ежегодно проверять полицейских на полиграфе

Чтобы уменьшить число коррупционных преступлений среди сотрудников полиции, стоит каждого из них обеспечить нагрудной видеокамерой и заставлять ежегодно проходить полиграф. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, комментируя задержание пятерых полицейских в Орске за нападение и вымогательство взятки у местного жителя. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово», — отметил Альшевских. Кроме того, можно проводить публичные суды над каждым, кто берет взятки, добавил депутат.

«Важно, чтобы люди понимали и могли отслеживать каждую деталь такого дела», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области возбудили уголовное дело против пятерых сотрудников полиции, вымогавших деньги у местного жителя. По информации СК, правоохранители возле торгово-развлекательного комплекса в Орске, используя табельные пистолеты системы Макарова и наручники, применяя насилие, совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив средства, принадлежащие потерпевшему.