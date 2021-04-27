Банда из представителей ингушского тейпа промышляла похищениями и разбоем

В Московской области перед судом предстанет главарь и семь участников этнической преступной группы, которая промышляла похищениями, вымогательством и разбоем. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Им вменяется два похищения, три эпизода вымогательства, два разбойных нападения, незаконный оборот оружия и уклонение от административного надзора. Следствием установлено, что банда действовали на территории Московской области с мая 2016 по июль 2018 года. Все фигурантов дела являются представителями одного ингушского тейпа, пятеро из них носят фамилию Тунгоев, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Их задерживали с 2017-го по 2018 год.

Они похитили четырех человек и вымогали у них жилье и автомобили. У супружеской пары из Электростали была отобрана квартира. Их похитили и несколько недель держали в плену, пока риелторы продавали недвижимость. У двух мужчин бандиты забрал Cadillac Escalade и BMW Х5, а также 500 тысяч рублей. Кроме того, пленники отдали вымогателям расписки по долговым обязательствам на 10 миллионов рублей.