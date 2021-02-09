Киллеров посадили за расстрел бывшего участника банды «Шамхаловские»

В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа суд приговорил двух жителей Дагестана к 20 и 12 годам лишения свободы за убийство местного предпринимателя в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным прокуратуры Югры, погибший и киллеры были членами ОПГ «Шамхаловские» — этнического преступного формирования выходцев Северо-Кавказского региона. На счету банды большое количество убийств, похищений, вымогательств, незаконный оборот наркотиков и оружия, уточняет издание «Оренбург Медиа». Потерпевший Сайдидул Гаджиев был руководителем торгово-развлекательного центра «Ланге» из Лангепаса.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2007 года подсудимые решили убить потерпевшего из мести за то, что он, по их данным, организовал покушение на их родственника в Махачкале. Киллеры приобрели два автомата Калашникова, устройство для бесшумной стрельбы и стали следить за жертвой. Днем 4 марта 2008 года они приехали на машине к дому коммерсанта, дождались, когда он с ребенком за руку вышел из подъезда, и открыли стрельбу. Потерпевший погиб на месте, ребенок остался жив. Затем киллеры расстреляли его водителя. Мужчина получил тяжелые ранения, но выжил.

Через несколько дней киллеры вернулись в Дагестан, где приобрели поддельные паспорта и скрывались более 10 лет. Один из них был задержан в октябре 2019 года в Махачкале, второй — в феврале 2020 года в Оренбурге.

Ранее еще двое соучастников убийства были осуждены к 18 и 6 годам лишения свободы.