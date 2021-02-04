В Подмосковье за двойное убийство задержаны участники Пушкинской ОПГ

В Московской области оперативники ФСБ задержали трех участников так называемой Пушкинской ОПГ, подозреваемых в двойном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, в конце 2020 года в Пушкинском районе были найдены тела пропавших в 2014 году мужчин —предпринимателя и его водителя. Представители ОПГ принуждали погибшего к переоформлению на них принадлежавших ему коммерческих фирм. Задержанным предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц организованной группой») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Причастность задержанных к преступлению установлена в ходе комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается.

26 января сообщалось, что российские воры в законе нашли способ защиты от уголовной ответственности и наказания за свой статус, предусмотренный статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).