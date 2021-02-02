На вора в законе Зураба Кутаисского и авторитета Ваню Резаного завели дело

В Челябинске следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Зураба Енделадзе, известного как Зураб Кутаисский, и авторитета Ивана Югая по прозвищу Ваня Резаный. Об этом сообщает Znak.com.

Расследование ведется по статьям 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 163 УК РФ («Вымогательство»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию о задержании оперативниками уголовного розыска и ФСБ местного жителя, имеющего несколько судимостей. Он подозревается в разбое, вымогательстве и участии в незаконном обороте оружия. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

40-летнего Резаного, который был участником ОПГ «Халиулинские», считают сторонником 43-летнего Зураба Кутаисского, отмечает издание. Эта группировка ранее контролировала Тракторозаводский район Челябинска, ее лидеров убили в середине 2000-х годов.

Югай, пользуясь покровительством Кутаисского, «решал вопросы» своей ОПГ, пока его не задержали в 2020 году.

МВД намерено объявить Енделадзе в розыск. Он был коронован в 2008 году и контролировал преступные группировки в Горнозаводской зоне Челябинской области. Кутаисского судили за незаконный оборот оружия, кражи и разбои. Последний приговор он получил в 2002 году, после чего покинул регион и уехал в Москву. Там он прятал у себя свердловского вора в законе Автандила Кобешавидзе по прозвищу Авто, который затем скрылся на Украине, где был задержан. Теперь Авто в одесском СИЗО ждет экстрадиции в Россию.