Россиянина похитили и убили за посты в социальных сетях

В Московской области перед судом предстанут задушившие россиянина три мужчины и девушка

В Московской области перед судом предстанут 21-летняя девушка и трое ее знакомых за похищение и убийство человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, у жертвы и его убийц был затяжной конфликт — мужчина писал посты в социальный сетях, которые порочили его знакомых. 14 ноября 2020 года его похитили и вывезли в лес, где начали избивать, требуя прекратить распространять в сети неприятную для похитителей информацию.

В какой-то момент злоумышленники слишком увлеклись процессом и начали душить молодого человека, а затем и вовсе примотали его голову скотчем к дереву. Через некоторое время компания поняла, что жертва расправы больше не дышит. Испугавшись, убийцы сбежали.

Однако, осознав, что тело могут найти, они вернулись и попытались закопать тело, но из-за ударивших осенних морозов этот план провалился. Тогда мужчины наломали ветки и закидали ими сверху потерпевшего.

16 ноября 2020 года тело мужчины было обнаружено прохожим, который сообщил об этом полицейским. Стражи порядка организовали розыск и вскоре вышли на устроивших расправу мужчин и женщину. СКР возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Было проведено свыше 30 экспертиз и свыше 25 допросов. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.