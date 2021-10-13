Россиянин со школьниками совершил убийство ради ключей от магазина с телефонами

Россиянина и двух школьников посадили за убийство и похищение товара из магазина телефонов

В Республике Саха (Якутия) к 12,6 годам колонии строгого режима был приговорен 21-летний россиянин, совершивший вместе с двумя школьниками убийство директора магазина мобильных телефонов. Об этом в среду, 13 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в сентябре 2019 года осужденный привлек к преступлению двух 17-летних школьников. Он убедил их убить мужчину, украсть ключи от торговой точки и похитить товар и деньги.

25 сентября заговорщики прибыли к дому жертвы. Один остался сторожить снаружи, а двое других под благовидным предлогом зашли к хозяину в гости. Там они задушили мужчину, завладели ключами от магазина и подожгли дом. Вернувшись в магазин, молодые люди похитили деньги, телефоны и аксессуары на общую сумму в 880 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на их след. Все трое были задержаны. СКР возбудил уголовные дела об убийстве, пособничестве в убийстве и краже.

Суд приговорил несовершеннолетних подельников основного фигуранта уголовного дела к пяти и 8,6 годам колонии общего режима.

