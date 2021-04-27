Грабители отомстили российскому ветерану и сожгли его

В городе Реже (Свердловская область) грабители решили отомстить ветерану труда за его заявление о краже — они убили и сожгли 90-летнего Валентина Спицына в его квартире. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает издание Е1.RU.

Отмечается, что соучастниками убийства могли быть его соседи, которые не имели постоянного заработка и часто занимали деньги у мужчины. В конце февраля он обнаружил, что из хранившегося в квартире кошелька пропали деньги, после чего написал заявление в полицию.

На месте преступления правоохранители выявили отпечатки пальцев соседа. Его задержали, однако вскоре отпустили На следующий день Спицына нашли убитым — на теле оказались следы жесткого избиения, а также поджога.

Убийца признался в содеянном и был снова задержан.

Ранее сообщалось, что в Бурятии задержали троих местных жителей в возрасте от 14 до 28 лет, которые жестоко избили 68-летнего пенсионера, отрезали ему ухо, а затем сожгли вместе с домом. Задержанные молодые люди признались в совершении преступления на допросе и рассказали обстоятельства расправы над пенсионером.