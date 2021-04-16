Осужден убийца прославившегося после нападения бандитов российского бизнесмена

Бугульминский городской суд Татарстана вынес приговор жителю Самарской области Араику Мирзояну, который застрелил российского бизнесмена Евгения Деданина, прославившегося после нападения на его дом бандитов, двоих из которых он убил, защищая себя и семью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой представителя прокурора республики Руслана Гусамова.

Мирзоян приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также оштрафован на 200 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что подсудимый изготовил огнестрельное оружие. 1 сентября 2020 года он приехал к месту работы Деданина, где его подкараулил и выпустил три пули. Мирзоян полностью признал вину. На следствии он заявлял, что убил бизнесмена из мести. Один из смертельно раненых грабителей, два года назад напавших на дом Деданина, был другом Мирзояна.

Бизнесмен стал известен после того, как дал отпор ворвавшимся в его дом преступникам. 12 сентября 2018 года вооруженные мужчины совершили налет, они связали Деданина, его супругу и знакомого, после чего под угрозой физической расправы стали требовать деньги. Хозяину дома удалось освободиться, он побежал на кухню и схватил ножи, которыми несколько раз ударил грабителей. От полученных травм двое преступников скончались. Позже выяснилось, что всего грабителей было трое.

На Деданина было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Позже прокуратура Татарстана признала незаконным это решение, и дело было закрыто.

Бугульминский районный суд признал двух грабителей, напавших на дом предпринимателя и убитых им, виновными. Третий участник преступления был позже задержан, также признан виновным и отправлен в колонию строгого режима на шесть лет.