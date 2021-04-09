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Грабители совершили налет на «лучший в мире» отель

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Фото: Stephane Mahe / Reuters

Грабители совершили налет на престижный парижский отель George V, который неоднократно признавался различными изданиями «лучшим в мире». Об этом сообщает Le Figaro.

Двое вооруженных мужчин ворвались в здание, расположенное в районе Елисейских полей, разбили витрины и вынесли оттуда драгоценности знаменитых брендов на сумму 100 тысяч евро. Отмечается, что во время ограбления никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что французский миллионер и бывший политик, известный сторонник притока мигрантов в страну Бернар Тапи оказался жертвой преступников африканского происхождения: мигранты или потомки мигрантов проникли в его дом, избили его и жену и совершили ограбление. 78-летнего Тапи и его пожилую супругу связали и избивали, требуя рассказать, где в доме спрятаны их сбережения и ценные вещи.

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