Журналиста обокрали во время репортажа об ограблениях

Журналиста американского телеканала KPIX Дона Форда (Don Ford) обокрали во время съемок. Как сообщает Daily Mail, мужчина вел репортаж об участившихся случаях ограблений.

Работающий на канале в Сан-Франциско репортер рассказывал, что в калифорнийском округе Сан-Бернардино, неподалеку от холмов Твин Пикс, участились случаи краж автомобилей. В этот момент к Форду и его оператору подошел неизвестный мужчина. Он навел пистолет на журналиста и угрозами заставил отдать ему съемочное оборудование. Всего вооруженных грабителей было трое. Журналисты не стали оказывать им сопротивление и поднял руки вверх.

«Они вышли из автомобиля, один был с пистолетом, он навел оружие к моему лицу и сказал, что заберет камеру», — поделился Форд. Журналист подчеркнул, что не имел оружия при себе, поэтому решил не провоцировать преступника. В полиции сообщили, что смогли вернуть оборудование, однако пока не поймали всех воров из банды.