Съемочную группу Первого канала избили и ограбили в США

В американском городе Филадельфия на съемочную группу Первого канала напали протестующие, которые сначала ограбили машину россиян, а затем избили оператора. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент канала Георгий Олисашвили рассказал, что они с оператором Максимом Катаевым отправились освещать последствия массовых беспорядков в городе, где незадолго до этого митингующие грабили местные магазины.

«Мы уже собирались уходить, когда стало более оживленно и появились совсем агрессивные ребята», — сообщил корреспондент Первого канала, находившийся в командировке в США. Оба быстрым шагом пошли в машину, осознав намерения неизвестных.

Россияне успели добежать до машины, но агрессивные американцы начали открывать двери автомобиля и лезть внутрь. Один из них выхватил камеру из рук оператора, другие попытались забрать сумку с оборудованием. Пока съемочная группа боролась с грабителями, кто-то вырвал у Олисашвили смартфон из рук и убежал. Катаев бросился в толпу, чтобы вернуть камеру, однако вместо этого получил множество ударов по голове и шее.

«Их было намного больше, они могли все что угодно сделать. Это быстро происходило… У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение», — рассказал Олисашвили.

Съемочная группа остановила полицейский патруль, но офицеры отказались помогать им и предложили позвонить в службу 911. Вторая патрульная машина, которую Олисашвили и Катаев вызвали по телефону, тоже не решила проблему: полицейские заявили, что шансов на правосудие мало, и повезли россиян в участок для дачи показаний.

«Когда я попросил их поехать на место [происшествия], они сказали: "Нет, там слишком опасно"», — добавил корреспондент. Олисашвили сказал, что полицейские потеряли интерес к россиянам, когда узнали, что они не являются владельцами бизнеса или хозяевами разграбленных магазинов.

В конце октября в США вновь разгорелись массовые протесты после гибели еще двух чернокожих во время задержания полицией. Погромы начались в Филадельфии, Вашингтоне и Нью-Йорке. Протестующие вышли на улицы после того, как 26 октября полицейские в Филадельфии застрелили 27-летнего афроамериканца Уолтера Уоллеса (Walter Wallace). По данным правоохранительных органов, Уоллес подходил к полицейским, при этом был вооружен ножом и отказывался его бросить.

Еще один афроамериканец Кэрон Хилтон (Karon Hylton) погиб 26 октября в столице США Вашингтоне во время преследования полицией. Родственники считают сотрудников причастными к смерти Хилтона, правоохранители уверяют, что он врезался в автомобиль и погиб от полученных травм, так как был за рулем скутера без шлема.