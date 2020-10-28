В США снова начались массовые протесты и погромы из-за гибели двух чернокожих

В США с новой силой разгорелись массовые протесты после гибели еще двух чернокожих во время задержания полицией. Погромы начались в Филадельфии, Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Протестующие вышли на улицы после того, как в понедельник, 26 октября, полицейские в Филадельфии застрелили 27-летнего афроамериканца Уолтера Уоллеса (Walter Wallace). По данным полиции, Уоллес был вооружен ножом и отказывался бросить его, приближаясь к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, было известно, что ранее он угрожал застрелить одну женщину и ожидал суда по этому делу.

В то же время родственники убитого чернокожего заявили, что у него обострились проблемы с психическим здоровьем, и полицейские об этом знали, поскольку в тот день приезжали в их дом три раза. Семья вызывала скорую, надеясь, что врачи помогут Уоллесу справиться с его состоянием, однако вместо них на вызов снова приехали сотрудники полиции, которые застрелили мужчину. Свидетели утверждают, что полицейские произвели гораздо больше выстрелов, чем того требовала ситуация. В результате мужчина был ранен в грудь и плечо, полицейские отвезли его в больницу, но там Уоллес скончался.

Еще один афроамериканец погиб 26 октября в столице США Вашингтоне во время преследования полицией. 20-летний Кэрон Хилтон (Karon Hylton) пытался скрыться на своем скутере, однако врезался в проезжающую машину и погиб. В полиции заявили, что мужчина получил серьезные травмы из-за того, что на нем не было шлема. Родственники и друзья Хилтона считают, что полицейские задели скутер погибшего и толкнули его под другой автомобиль.

После этих случаев в Филадельфии начались протесты. По данным полиции, на улицы и парки вышли около тысячи человек, которые громили витрины местных магазинов, а также поджигали полицейские машины и мусорные баки. Жителям нескольких районов порекомендовали не покидать дома без острой необходимости. В результате столкновений между митингующими и полицией около 30 офицеров пострадали. При этом как минимум 91 участник акции протеста был задержан.

Аналогичные акции протеста прошли в Вашингтоне. Там митингующие выбили стекла в здании местного департамента полиции. Силовики применили слезоточивый газ против протестующих, один человек был задержан. Известно о четырех пострадавших среди офицеров полиции.

В Нью-Йорке на акцию собрались около 200 человек. Митингующие попытались прорвать оцепление полиции, въехав в полицейских на автомобиле. В городе также были разбиты витрины магазинов. Число задержанных и пострадавших не уточняется.

С конца мая во многих крупных американских городах, а позднее и в ряде стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.